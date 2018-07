Wallace, ex-Flu, é anunciado pela Inter de Milão

MILÃO - Wallace assinou contrato com o Chelsea em dezembro do ano passado, com a promessa de que se apresentaria no clube londrino depois da participação do Fluminense na Copa Libertadores. O jogador, porém, não irá mais disputar o Campeonato Inglês nesta temporada. Ele foi emprestado pela Inter de Milão, onde chega para disputar posição com o também brasileiro Jonathan.

O anúncio da chegada de Wallace, lateral-direito de 19 anos, foi feito nesta terça-feira pela Inter de Milão. Após dois anos entre os profissionais do Fluminense e antes mesmo de ter estreado de forma oficial pelo Chelsea, ele vai atuar em uma temporada no Campeonato Italiano.

Nesta semana a Inter também já havia confirmado a contratação do zagueiro Rolando, português que defendeu o Napoli no último semestre. "Sinto-me muito bem. Cheguei, já fiz o primeiro treino, conheci meus companheiros e espero continuar assim me preparando para a próxima partida da Inter. Quero sempre o melhor, queria a Itália, vir a um grande clube com a Inter, e isso para mim é uma grande satisfação", disse o jogador, que se destacou pelo Porto.