Wallace exalta grandeza do Flamengo em apresentação

RIO - O zagueiro Wallace foi apresentado oficialmente pelo Flamengo nesta sexta-feira e comemorou a oportunidade de atuar em um dos principais clubes do futebol brasileiro. O jogador estava no Corinthians e avaliou que agora pode dizer que tem no seu currículo passagens pelo dois principais clubes do País.

"Poder jogar nas duas maiores equipes do país é uma alegria. Estou motivado, alegre e quero poder ajudar de todas as formas. Minha família é rubro-negra, o pessoal vê e acompanha a imprensa carioca só para saber as notícias do Mengão", disse o zagueiro, que vinha sendo reserva no Corinthians.

Wallace garantiu estar animado para defender o Corinthians nesse período de mudanças no clube, com a troca de presidente, com a saída de jogadores importantes, como o atacante Vagner Love, mas também a chegada de alguns reforços, como o volante Elias e o atacante Gabriel.

"É bom porque a gente sabe que o Flamengo está se reorganizando. Tem garotos e tem outros mais veteranos. Temos isso para dar essa sustentação. Chego ao clube para de alguma forma tentar ajudar, dentro e fora de campo", afirmou Wallace, que revelou ter conversado com jogadores que passaram pelo Flamengo, como o lateral-esquerdo Ramon, antes de acertar sua transferência.

"O Ramon e o Elias me ajudaram, conversei com eles, falaram como funciona as coisas no Flamengo. Acho que não deve ser muito diferente do Corinthians, não. É caldeirão, pressão de todos os lados. Estou ciente dessa responsabilidade de vestir essa camisa e vou tentar de alguma forma me adaptar da maneira mais rápida possível. Sou um zagueiro que marca forte, tenho bom cabeceio. Mas falar de mim é meio suspeito", comentou.