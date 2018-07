Wallace minimiza polêmica com torcida após comentário sobre Guerrero O zagueiro Wallace, do Flamengo, se explicou nesta quarta-feira após ter feito declarações que não foram bem aceitas pelas torcida do clube no último domingo, depois do jogo com o Grêmio. Na ocasião, o time carioca bateu seu recorde de público na temporada, com 51 mil presentes no Maracanã, e Wallace afirmou que os torcedores só lotaram o estádio em razão da estreia do atacante Paolo Guerrero.