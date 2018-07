Wallace pede mais ambição ao Flamengo na temporada de 2015

O zagueiro Wallace disse nesta segunda-feira, logo após mais uma sessão de treinos em Atibaia, no interior paulista, que o Flamengo precisa "criar a mentalidade de ambição" para a temporada que está começando. Na avaliação do jogador, o time manteve uma boa base e, com as contratações, está mais forte do que o ano passado.

"Não começamos do zero. Temos uma base do ano passado e, visivelmente, o time está mais rápido. Acho que estamos muito mais maduros, até pelo que aconteceu no ano passado", disse o zagueiro, referindo-se ao momento conturbado que o Flamengo passou no Campeonato Brasileiro, quando a equipe chegou a ser lanterna.

Para o defensor, a equipe precisa pensar alto para não repetir a má campanha de 2014. "Precisamos criar a mentalidade de ambição, mais do que no ano passado. Tivemos oscilações. O que aconteceu na Libertadores (eliminação na fase de grupos) é inadmissível. Faltou um pouco de ambição e me incluo nisso. No Brasileirão, começamos mal, com pontuação para cair. O Vanderlei (Luxemburgo) chegou sob pressão e demos um ''upgrade''. Poderíamos ter um ano mais tranquilo e até disputar a Libertadores este ano", considerou.