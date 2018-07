Wallyson é única dúvida do Cruzeiro para final O técnico Cuca ainda depende do departamento médico para escalar o Cruzeiro para o primeiro jogo decisivo do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, neste domingo, em Sete Lagoas. Wallyson participou do treino recreativo desta manhã, mas ainda sente dores na panturrilha esquerda e segue como dúvida.