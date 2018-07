Wallyson festeja artilharia da Libertadores no Cruzeiro

SETE LAGOAS - Ao marcar dois gols na vitória do Cruzeiro sobre o Guaraní-PAR, por 4 a 0, na última terça-feira à noite, em Sete Lagoas (MG), o atacante Wallyson colaborou para o resultado que colocou sua equipe na ponta do Grupo 7 da Libertadores, com seis pontos. Além disso, o jogador assumiu a liderança na artilharia da competição, com quatro gols.

"Eu procuro abrir espaços, não deixar os marcadores ficarem perto de mim, assim fica fácil, porque sou rápido. O Cruzeiro também tem muitos jogadores velozes, como o (Wellington) Paulista e o Thiago Ribeiro, além do Diego Renan, Pablo, assim fica fácil chegar na cara do gol toda hora, então vamos manter essa arma até o fim do campeonato", afirmou o jogador.

Wallyson é o principal destaque do Cruzeiro no torneio. No entanto, o jogador começou a temporada no banco de reservas, estreando como titular justamente contra o Estudiantes, pela Libertadores, quando marcou dois gols na vitória por 5 a 0.

"Agradeço a Deus primeiramente e aos meus companheiros que me passam muita confiança, pois sou jovem, estou começando como titular agora no Cruzeiro e é muito importante, porque vejo que todos estão do meu lado e querem me ajudar. Assim fica mais fácil entrar em campo e fazer meu trabalho", declarou.

Apesar da boa fase, o atacante não se sente como dono da posição e quer continuar trabalhando para seguir como titular. "(Preciso) trabalhar como venho fazendo, com os pés no chão e respeitando meus companheiros. Além de fazer o que o Cuca pede, as jogadas, marcar os volantes e quando a bola chegar no pé, fazer o que sei, que é jogar futebol", concluiu.