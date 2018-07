Wallyson mira artilharia do Campeonato Brasileiro e desafia Montillo no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Empolgado com seu primeiro gol no Brasileirão, no sábado passado, Wallyson já começou a pensar na artilharia da competição. O atacante do Cruzeiro até "desafiou" o companheiro Montillo, maior goleador do campeonato, com seis gols.

"Vou procurar passar o Montillo, quero ser artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão. Tem grandes jogadores que estão na minha frente, mas o campeonato ainda tem muitos jogos pela frente, então espero voltar a marcar no domingo que vem e seguir fazendo muitos gols", afirma o atacante, se referindo ao jogo contra o Bahia, em Sete Lagoas.

Wallyson, porém, reconhece que será difícil alcançar a marca do argentino neste início de campeonato. "Cinco gols é muito complicado de alcançar. Porque cada jogo no Brasileiro é muito difícil, é uma final, mas estou tranquilo e vou treinar para passar o Montillo na artilharia", projeta.

Com o gol na derrota para o São Paulo, o atacante encerrou o jejum de gols neste Brasileirão. Wallyson não balançava as redes desde a final do Campeonato Mineiro, quando marcou um dos dois gols do Cruzeiro na vitória sobre o Atlético-MG.