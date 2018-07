Wallyson quer estar 100% para ser titular no Cruzeiro Mesmo tendo ficado afastado durante quase todo o segundo semestre de 2011 por causa de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, Wallyson terminou o ano passado como segundo artilheiro do Cruzeiro na temporada. Por isso, a expectativa para o retorno do atacante à equipe titular é grande. Ele participou, vindo do banco, dos dois jogos do Campeonato Mineiro até aqui, mas espera estar 100% para reassumir a titularidade.