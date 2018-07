Wallyson quer sequência no São Paulo até Libertadores A titularidade contra o Oeste, no domingo passado, foi para Wallyson a prova de que o técnico Ney Franco confia nele. Depois do primeiro jogo como titular do São Paulo, o atacante vindo do Cruzeiro projeta receber uma sequência no Paulistão para brigar por uma vaga na equipe nos jogos mais importantes, contra The Strongest e Atlético-MG, pela Libertadores.