Wallyson quer 'treinar mais que os outros' no Cruzeiro

"Quando coloquei os pés na Toca II, coloquei na minha cabeça que tenho que treinar mais do que os outros para ficar no mesmo nível deles. Estou muito concentrado no que tenho que fazer", disse o atacante, um dos destaques da equipe na excelente participação na primeira fase da Libertadores. Depois, assim como todo o elenco, seu futebol decaiu.

Wallyson sabe que, até por conta da temporada 2011 ruim para o Cruzeiro, a cobrança da torcida será maior em 2012. "Vou ser cobrado e dessa responsabilidade eu não corro nunca. Cada um aqui sabe da responsabilidade que tem no Cruzeiro. Estou muito feliz por voltar com o grupo, só tenho que agradecer às pessoas que me ajudaram lá atrás até hoje."

Apesar da lesão, Wallyson terminou 2011 como vice-artilheiro do Cruzeiro no ano, com 17 gols em 24 jogos. À frente dele, só o argentino Montillo, que marcou 21 gols. O atacante vindo do ABC sabe que deixou de ser coadjuvante e ganhou mais responsabilidades no elenco. "Pelo trabalho que fiz no ano passado, que foi muito bom para mim no Cruzeiro, tenho que mostrar o meu futebol para dar a resposta que a torcida cruzeirense está esperando. Sei da minha responsabilidade na equipe. Mas aqui todo mundo é titular. É um grupo de bons jogadores", avaliou.