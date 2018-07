Wallyson reclama de dores e diz querer ficar no Cruzeiro O atacante Wallyson abriu o coração nesta terça-feira para falar de todos os problemas físicos que o atrapalham desde que passou por uma cirurgia em agosto do ano passado, para corrigir fraturas na fíbula e em dois ligamentos do tornozelo esquerdo. O jogador voltou a jogar pelo Cruzeiro em fevereiro, mas não conseguiu mais empolgar a torcida, nem se firmar na equipe.