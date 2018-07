Wallyson sai carregado de treino e deixa Botafogo preocupado

O técnico Vagner Mancini pode ter ganhado um problemão para enfrentar o Cruzeiro, domingo, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Wallyson, um dos nomes mais importantes do elenco, sofreu uma aparente torção no tornozelo nesta tarde e precisou deixar o treino da equipe carregado.

Em um lance normal de treino, Wallyson torceu o tornozelo direito e caiu no chão reclamando de muitas dores. Os profissionais do departamento médico do clube logo fizeram o atendimento e tirar o atacante nos ombros até uma Volkswagen Kombi que costuma transportar os equipamentos esportivos e que, desta vez, levou o jogador do campo anexo do Engenhão até o departamento médico.

Wallyson imediatamente iniciou tratamento, mas o Botafogo ainda vai deverá aprofundar os exames para saber da gravidade da lesão. Nos últimos quatro jogos, o atacante, que chegou a ser artilheiro de Libertadores pelo Cruzeiro, marcou três gols.