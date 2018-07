Wallyson treinará durante folga de carnaval no Cruzeiro

Artilheiro da Copa Libertadores do ano passado, com sete gols marcados, Wallyson ficou longo tempo afastado dos gramados em 2011 por causa de uma grave lesão no tornozelo esquerdo, que o obrigou a ser submetido a uma cirurgia. E, agora, ele festeja o fato de que está conseguindo retornar ao time, apesar de hoje figurar como opção de banco da equipe.

"Estou muito feliz por voltar a jogar depois de muito tempo parado, entrando aos poucos nas partidas. Preciso de ritmo de jogo e um pouco mais de confiança e isso está vindo muito rápido. Em cada jogo que eu entro, me sinto cada vez melhor. Isso é muito bom para um jogador que está voltando de lesão", ressaltou Wallyson, em entrevista publicada neste sábado pelo site oficial do Cruzeiro.

Em seguida, Wallyson explicou que não pode se dar ao luxo de curtir o carnaval e interromper essa sua sequência de treinos durante dois dias seguidos. "Estou trabalhando muito forte e, como fiquei muito tempo parado no ano passado, preferi ficar aqui treinando no carnaval, porque quero voltar bem, jogar bem, fazer os gols e dar alegrias à torcida do Cruzeiro, que está apostando muito no meu futebol, na minha volta", completou.

Na última quarta-feira, Wallyson foi o autor do quarto gol do Cruzeiro na vitória por 4 a 2 sobre o Nacional, de Nova Serrana, em Divinópolis, pelo Campeonato Mineiro. "Depois do gol, passou aquele filme (na cabeça), desde a cirurgia, o tratamento, a recuperação e tenho que agradecer aos companheiros, à minha família, que sempre me apoiaram", finalizou.

Neste sábado pela manhã, o elenco cruzeirense realizou o último treinamento antes de curtir os dois dias de folga durante o carnaval. Os jogadores retornarão aos treinos na terça-feira, às 10 horas, visando a partida contra o Democrata-GV, que será no próximo dia 25, em Governador Valadares, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.