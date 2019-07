Walter acerta renovação com o Corinthians por mais duas temporadas

Depois de anunciar oficialmente que deixaria o Corinthians no final do ano, o goleiro Walter voltou atrás da decisão e renovou com o clube paulista por mais duas temporadas. O empresário do jogador, Julio Fressato, e a diretoria alvinegra chegaram a um acordo nesta terça-feira.

O novo vínculo, no entanto, só será assinado em janeiro de 2020, após o término do contrato atual. Adiar a assinatura é uma maneira de prorrogar os dividendos do clube. Se ocorresse agora, por exemplo, os gastos com salários do Walter dos dois próximos anos entrariam no balanço do clube de 2019. Com a assinatura no ano que vem, esses valores só entrarão depois. A diretoria fez o mesmo no acordo com o zagueiro Gil. O jogador assinou contrato inicial até o fim de 2018 e tem um pré-acerto para mais três temporadas.

Walter foi contratado pelo Corinthians em 2013, disputou 80 partidas até agora e sofreu 61 gols. Nesse período foi bicampeão brasileiro. Há dois anos, ele chegou a ser especulado no São Paulo, mas o negócio não foi adiante.

Em março, o empresário do jogador confirmou que ele deixaria o Corinthians no final do ano. O reserva imediato de Cássio justificou que a intenção era ter mais tempo em campo. Após esse anúncio, Walter foi sondado pelo Fluminense e Ceará. A reviravolta aconteceu também por causa das nove boas atuações do goleiro na atual temporada.