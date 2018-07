Walter diz estar pronto para substituir Cássio contra o Atlético-MG

Substituto de Cássio, machucado, para o jogo de sábado, às 21h, contra o Atlético-MG, em Itaquera, Walter garantiu nesta quarta-feira estar preparado para ajudar o Corinthians a parar o líder do Campeonato Brasileiro. O titular foi diagnosticado com uma tendinite no músculo adutor da coxa esquerda e deve ficar fora de combate por pelo menos uma semana.

"Tem que chegar e dar conta do recado. Temos tranquilidade pelo trabalho do dia a dia, no decorrer da semana, dos treinos e até outras frias que já peguei, isso me deu experiência para entrar e dar conta do recado", disse o goleiro.

Walter também revelou que muitas vezes chega a ser confundido nas ruas com Cássio. "Na última partida, uma mulher me puxou pelo braço e me chamou de Cássio para tirar foto. A fisionomia é até parecida, mas nem tenho cabelo", brincou.

Contratado em 2013, Walter já disputou 27 partidas pelo Corinthians. Este ano, ele esteve em campo cinco vezes. Mesmo com a oportunidade de deixar o Parque São Jorge, ele preferiu ficar na reserva de Cássio à espera de uma chance. "Recebi uma oferta da Ponte Preta, mas nem levei isso adiante. É uma grande equipe, mas eu pretendia ficar aqui, mesmo estando no banco. O Corinthians é uma vitrine imensa, espero agarrar as chances e mostrar potencial", explicou.

Além de Cássio, o Corinthians não contará no sábado com Jadson, suspenso. No treino desta quarta-feira, Tite escalou o atacante Rildo na posição do meia. Vagner Love ficou na academia fazendo trabalho de reforço muscular e Danilo treinou entre os titulares.