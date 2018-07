Walter diz já ter condições de estrear no Cruzeiro

"Todo jogador, se deixar, quer jogar o mais rápido possível. Eu venho conversando com o professor. Estou trabalhando todos esses dias, inclusive no sábado, enquanto o time disputou amistoso, eu treinei. É ele (Mancini) quem vai decidir, depois das observações que fizer durante a semana, se vai me levar para o jogo ou não. Sem pressa. Se ele optar por me levar, estarei pronto para ajudar", afirmou, ao site oficial do Cruzeiro.

Contratado por empréstimo de um ano junto ao Porto, Walter espera que a sua volte ao futebol o ajude a ser convocado para defender a seleção brasileira na Olimpíada de Londres. "Todo jogador pensa em estar na Seleção. Tenho idade para disputar os Jogos Olímpicos. Sei que, se eu fizer bons jogos aqui no Cruzeiro, a chance virá. Sei que vai ser difícil, mas não é impossível", disse.

Walter espera conquistar títulos na sua passagem pelo Cruzeiro, como aconteceu no Porto e no Internacional. "Graças a Deus, cheguei no Porto e conquistei títulos importantes. No Internacional também. E quero repetir isso aqui no Cruzeiro. Vim para cá, tenho um ano de contrato, e quero fazer um grande trabalho aqui. No final, posso voltar para Portugal ou, quem sabe, o Cruzeiro possa me comprar".