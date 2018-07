Walter diz que deixará Atlético-GO em 2018: 'Não aguento mais Goiânia'

Em baixa no Atlético-GO, o atacante Walter buscará uma mudança de ares a partir da próxima temporada. Nesta quarta-feira, o jogador de 28 anos garantiu que não permanecerá no clube em 2018, independentemente do resultado final do Campeonato Brasileiro. Honesto, ele admitiu o desgaste com a cidade: "Não aguento mais Goiânia".

"Eu sou muito sincero no que eu falo. Eu queria muito ficar aqui, podia até abaixar meu salário, só que eu não aguento mais Goiânia. Eu tenho que sair de Goiânia um pouco. Se não, eu ficava, continuava. Igual eu falei, salário não é muito importante para mim, o importante é eu estar bem no lugar e aqui eu me senti muito bem", declarou.

Curiosamente, foi em Goiânia que Walter viveu um dos melhores momentos da carreira, em 2012 e 2013, com a camisa do Goiás. De volta ao clube em 2016, não repetiu as boas atuações e foi dispensado este ano, após ser acusado de agressão a um colega no treino. Contratado como esperança de gols do Atlético-GO na Série A, pouco rendeu, marcou somente uma vez na competição e voltou a ter problemas com a balança.

Em meio a esta sequência, se tornou alvo da torcida e da imprensa goiana, o que levou o atacante a seu limite. E nesta quarta, ele revelou que antes de acertar com o Atlético-GO, chegou a flertar com outro clube, também da cidade, ao qual não poupou elogios.

"Antes de vir parar aqui, o presidente do Vila Nova conversou comigo, me abriu as portas. Tenho que agradecer a ele, porque ele disse: 'As portas estão abertas para você. O que fizeram com você é covardia depois de tudo que você fez por eles (Goiás)'. Agradeço até hoje por tudo e ainda converso com ele", revelou o atacante.