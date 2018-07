Walter e Arias reforçam Cruzeiro contra Democrata O técnico Vagner Mancini divulgou na manhã desta sexta-feira, após o treinamento na Toca da Raposa II, a lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo contra o Democrata, sábado, em Governador Valadares, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro com duas novidades. O atacante Walter e o volante colombiano Diego Arias vão viajar para o duelo no Estádio Mammoud Abbas.