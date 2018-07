Walter e Henrique voltam a ser relacionados no Flu

O técnico Cristóvão Borges vai poder contar com o atacante Walter como opção no banco de reservas para enfrentar o Vitória, nesta quarta-feira, às 19h30, em Salvador, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante está recuperado de dores no joelho e está entre os 20 jogadores relacionados para a partida contra os baianos.

Outro que volta a ficar à disposição de Cristóvão é o zagueiro Henrique, que estava afastado por conta de uma lombalgia está relacionado. Bruno, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Palmeiras, no sábado, deve retomar sua posição na lateral direita da equipe tricolor.

O meia Chiquinho, que estava sendo improvisado na lateral esquerda, sofreu um estiramento na coxa direita diante do Palmeiras e não joga. Titular da posição, Carlinhos segue se recuperando de contusão e também está vetado. É possível, portanto, que Cristóvão Borges escale mais um volante e aproveite o meia Cícero no lado esquerdo. Wagner está suspenso.

Quinto colocado do Brasileirão, com 35 pontos, o Fluminense deve jogar diante do Vitória com: Diego Cavalieri; Bruno, Henrique, Elivélton e Fernando (Rafinha); Diguinho, Jean, Cícero e Conca; Rafael Sobis e Fred.