Walter é mantido entre titulares do Fluminense e deve jogar sábado

O atacante Walter deve mesmo receber uma chance no Fluminense para a partida deste sábado contra o Criciúma, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Escalado entre os titulares no treino da última quarta-feira, o jogador voltou a ser relacionado na equipe principal nesta quinta e deve formar o ataque ao lado de Fred.

Após a derrota para o Internacional, no último domingo, o técnico do Fluminense, Cristóvão Borges, anunciou que o time sofreria mudanças para a próxima rodada. E a provável nova chance a Walter, que perdeu espaço no time no returno, anima o atacante. "Estou com saudade de fazer gol, de jogar, de tudo", disse. "Tenho que pegar essa chance se o Cristóvão optar por mim e tentar fazer um bom jogo".

Além de Walter, outros dois jogadores que não vinham sendo utilizados devem começar contra o Criciúma. Na defesa, Guilherme Mattis formou a zaga ao lado de Marlon nos dois últimos treinos e vai para o jogo. Cícero, que se recuperou de lesão mas está fora de ritmo de jogo, disputa uma vaga no meio com Edson.