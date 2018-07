Walter ignora descanso no Fluminense e vai a campo em busca de ritmo

RIO - Com Fred a serviço da seleção brasileira, o atacante Walter, seu substituto, está batalhando para se firmar no time do Fluminense. Nesta segunda-feira, enquanto os outros titulares da vitória sobre o Bahia (1 a 0), disputada no último sábado, apenas realizaram um leve treino regenerativo na academia, Walter foi a campo e participou de uma atividade com bola ao lado dos demais companheiros. O jogador já marcou dois gols no Campeonato Brasileiro, um a menos que Rafael Sóbis, artilheiro do time.

Outro jogador que tem buscado se manter no time é o lateral-direito Wellington Silva. Contra o São Paulo, ele substituiu Bruno, que estava contundido, e foi mantido entre os titulares contra o Bahia, mesmo com o companheiro recuperado.

"Aos poucos estou entrando nas partidas e tenho sido pé quente. Foram duas vitórias nas duas vezes em que fui titular. Procuro sempre trabalhar nos treinamentos para conseguir ajudar meus companheiros sempre que surgir a oportunidade", disse o lateral.

O próximo jogo do Fluminense será com o Atlético Mineiro, na quarta-feira, em Ipatinga. Com apenas um ponto a menos que o líder Cruzeiro, a vitória será essencial para o Fluminense chegar à ponta da tabela. "Nosso time é um dos mais ofensivos do Brasil, jogamos sempre para frente, e isso tem dado resultado. Não temos que temer o Atlético Mineiro lá. Sabemos que vai ser difícil, mas precisamos ir para cima deles", projetou Wellington Silva.