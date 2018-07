Walter marca de pênalti em sua estreia pelo CSA e time goleia o Oeste

A torcida do CSA não poderia passar o final de semana prolongado de forma melhor. Na estreia do atacante Walter, o time alagoano atropelou o Oeste, vencendo por 5 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A noite foi mesmo do time da casa, que marcou dois gols de pênaltis e teve dois gols contra a seu favor.

+ Com dois de Henan, Figueirense supera Boa e mantém 100% na Série B

O resultado elástico colocou a equipe na zona de classificação da Série B, em terceiro lugar, com seis pontos. O Oeste, por outro lado, perdeu pela primeira vez, caindo para o oitavo lugar, com quatro pontos.

Antes de a bola rolar, a expectativa era para a estreia do atacante Walter como titular. No banco de reservas, o veterano profetizou na chegada do time alagoano ao estádio: "Se precisar no segundo tempo, Deus queira que já esteja 2 a 0, 3 a 0, para ficar mais fácil a minha estreia". Dito e feito. O novo reforço "gordinho" querido pela torcida do CSA não cravou o resultado do primeiro tempo por pouco. Por um gol, na verdade.

Inspirado pelo grande apoio da torcida, a equipe alagoana começou com tudo e assustou logo aos cinco minutos em finalização de fora da área de Rafinha, que quicou na frente do gol e quase surpreendeu o goleiro Tadeu. O Oeste tentou esfriar o início, mas numa falha defensiva viu o adversário abrir o placar aos 14 minutos. Niltinho recebeu de Ferrugem e finalizou cruzado. A bola explodiu no braço de Sueliton e a arbitragem assinalou pênalti. Daniel Costa foi para a bola, fez a paradinha e não deu chances para Tadeu, abrindo o placar para os donos da casa, aos 16 minutos.

A profecia de Walter seguia dando certo. Aos 31 minutos, em meio ao equilíbrio do jogo, Didira levantou para a área e Leandro testou para o fundo das redes. Ainda no primeiro tempo, o CSA ampliou. Aos 41 minutos, em novo cruzamento da direita, Daniel Borges dividiu com Michel Douglas e colocou contra a própria meta. Tadeu ainda tentou fazer a defesa, mas a bola acabou entrando.

Walter não deixou o primeiro tempo como personagem central porque o Oeste resolveu aprontar. Aos 45, Bruno Lopes arriscou de longe e acertou canto direito de Cajuru, recuperando a confiança do time paulista.

O Oeste voltou para o segundo tempo com uma pequena blitz e teve duas boas oportunidades seguidas para marcar. Primeiro, Bruno Lopes finalizou duas vezes contra Cajuru, mas a defesa do CSA mandou para escanteio. Em seguida, o goleiro alagoano se atrapalhou, mas Rodrigo Souza se enrolou todo na pequena área e não conseguiu finalizar.

Os donos da casa, no entanto, seguiam mortais. Em outro bom levantamento da direita, Leandro Amaro tentou fazer o corte, mas a bola desviou no seu corpo, colocando contra a própria meta e garantiu o quarto gol do CSA, aos 15 minutos.

A goleada foi a senha para o treinador Marcelo Cabo promover a estreia de Walter na vaga do capitão Daniel Costa. Bastante festejado, o atacante deixou sua marca aos 32 minutos, em cobrança de pênalti, depois de toque na mão de Leandro Amaro. Ele chutou forte e rasteiro no canto direito do goleiro.

O CSA volta a campo contra o Criciúma, na próxima terça-feira, às 16 horas, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Na sexta-feira, o Oeste recebe o Coritiba, às 21h30, na Arena Barueri, na Grande São Paulo.

FICHA TÉCNICA

CSA 5 X 1 OESTE

CSA - Cajuru; Celsinho, Leandro, Xandão e Rafinha; Edinho, Ferrugem (Muriel) e Daniel Costa (Walter); Niltinho, Didira e Michel Douglas (Velicka). Técnico: Marcelo Cabo.

OESTE - Tadeu; Daniel Borges, Suellinton (Rodrigo Souza), Leandro Amaro e Guilherme Romão; Lídio, Wallace Bonilha e Claudinho; Bruno Lopes (Léo Castro), Pedrinho e Nicolas Careca (Danielzinho). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Daniel Costa, aos 16, Leandro, aos 31, Daniel Borges (contra), aos 40, e Bruno Lopes, aos 46 minutos do primeiro tempo; Leandro Amaro (contra), aos 16, e Walter, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edinho (CSA); Bruno Lopes e Leandro Amaro (Oeste).

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).