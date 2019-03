Walter não renovará com o Corinthians e deixará clube no final do ano

O goleiro Walter não renovará o contrato com o Corinthians. O reserva imediato do titular Cássio chegou em um acordo com a diretoria nesta sexta-feira para buscar um novo clube no final do ano. O empresário do jogador, Julio Fressato, confirmou as informações ao Estado.

Walter tem 31 anos e tem vínculo com o Corinthians até dezembro, mas a diretoria não deve dificultar sua saída caso apareça uma boa proposta. A intenção do goleiro é atuar por um clube da elite do futebol na próxima temporada.

Contratado em 2013 junto a União Barbarense, ele atuou pelo clube por 72 vezes e sofreu 59 gols. Na atual temporada, entrou em campo somente no amistoso com o Santos, em janeiro. O melhor momento no Corinthians foi em 2016 quando chegou a ser titular, mas depois perdeu a posição por causa de uma contusão. Deixará o clube como bicampeão brasileiro (2015 e 2017)

O Corinthians conta com outros dois goleiros no elenco, duas revelações da base: Caíque França, de 23 anos, e Filipe, de 21. Walter começou a carreira no XV de Jaú, time de sua cidade natal. Depois passou por clubes do Paraná, como Londrina, e Corinthians-PR, depois defendeu Caxias e Novo Hamburgo em 2011. Retornou para Jaú no ano seguinte, na sequência foi para o Noroeste e, por fim, o União Barbarense.