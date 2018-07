Walter rescinde com o Cruzeiro e vai para o Goiás

Walter, jogador de 22 anos formado pelo Internacional, chegou ao Cruzeiro emprestado pelo Porto, numa negociação que durou meses. Ele, porém, só fez 11 jogos pelo clube mineiro, marcando três gols. Mesmo com o time jogando com três atacantes, tinha poucas oportunidades, uma vez que não convenceu quando entrou em campo. Seu contrato ia até dezembro.

Desde o fim do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro já acertou as liberações do volante Rudnei, do lateral-direito Jackson (ambos contratados no começo do ano), do atacante Bobô (contratado no fim do ano passado), do lateral-direito Marcos (reintegrado no início da temporada) e do meia Roger. O único a deixar o clube vendido foi o jovem goleiro Gabriel, que foi para o Milan.