Walter revela ansiedade para estrear no Fluminense

RIO - O Fluminense está evoluindo no Campeonato Carioca - após uma derrota e um empate, venceu as quatro partidas seguintes. Quem ainda não pôde participar dessa campanha foi o atacante Walter, que está em processo de recuperação física, mas não vê a hora de entrar em campo e ajudar os seus companheiros.

"Não importa entrar para atuar com Fred, Rafael Sóbis ou Michael. O mais importante é o Renato (técnico Renato Gaúcho) me colocar em campo para eu tentar ajudar o grupo, assim como o Wagner está entrando e ajudando. É importante para todos verem que o Fluminense tem um grupo. Não tem 11 jogadores somente. São 30 jogadores, como o Renato sempre fala", disse o atacante.

De olho no clássico deste sábado contra o Flamengo, no Maracanã, Walter já se colocou à disposição de Renato Gaúcho. "Ele chegou para mim e perguntou se eu estava bem, eu disse que sim. Treinei coletivo e me movimentei bem. Estou 100%, preparado, e qualquer coisa que ele precisar de mim, estou à disposição para ajudar no que for preciso", concluiu.

De acordo com as últimas declarações do treinador, o atacante tem boa chance de participar do clássico. "Estou sentindo o Waltinho bem magro, com muita vontade de nos ajudar. Vou conversar com a preparação física, com os médicos. Ele tem chance de jogar, sim", informou Renato Gaúcho.