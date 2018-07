Walter revela que seu peso no Goiás era de 100 a 102 quilos

RIO - O melhor atacante do futebol brasileiro de 2013 revelou seu peso. Quando vestia a camisa do Goiás e fazia gols que chamavam a atenção, Walter nunca esteve abaixo dos 100 quilos, considerado totalmente fora dos padrões do futebol. O atacante prepara-se para estrear pelo Fluminense, seu novo time. Em entrevista no Rio, Walter revelou sua dificuldade para entrar em forma.

"Nunca joguei no Goiás com 93 quilos. No ano passado, sempre atuei com 100 e 102 quilos. Também nunca joguei perto de ter o percentual de gordura em 12%. Agora, estou com 99 quilos", disse. O jogador está há 20 dias treinando no Tricolor carioca. Walter se diz bem para voltar aos gramados.

Sua situação também já foi regularizada para que possa disputar o Campeonato Carioca. Ele não fez pré-temporada com o Fluminense e por isso trabalha em dois períodos, quase sem folga, para convencer Renato Gaúcho de usá-lo já neste sábado contra o Flamengo.