Walter se destaca em treino e deve substituir o suspenso Fred no Fluminense No treino da tarde desta sexta-feira em Laranjeiras, o atacante Walter se destacou, marcou dois gols e deve ser confirmado como o substituto de Fred no jogo de domingo, com o Macaé, às 18h30, na casa do adversário. O titular está suspenso, com três cartões amarelos.