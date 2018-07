Walter sofre lesão e Cássio será titular contra o Botafogo

Reavaliado nesta sexta-feira, goleiro Walter sofreu um estiramento no músculo adutor da perna direita e vai desfalcar o time por pelo menos um mês. Ele sofreu a lesão no final do primeiro tempo da partida contra o Fluminense. Cássio, que já havia substituído Walter no jogo desta quinta-feira, voltará a ser titular do Corinthians, domingo, contra o Botafogo.

Cássio perdeu a posição de titular para o companheiro e não tinha sequer jogado no Campeonato Brasileiro antes de jogo em Brasília. Ele entrou no segundo tempo, defendeu um pênalti, mas não evitou o gol do Fluminense, marcado no rebote. Agora Cássio terá nova chance de voltar a ser titular do time.

Esse não é o único desfalque do Corinthians para a partida. Elias também sofreu lesão grave e para por dois meses. O volante fraturou uma costela em lance disputado com o zagueiro Gum. Cristian é outro jogador machucado que desfalcará o time. Suspenso por cartão vermelho, Yago não enfrenta o Botafogo.

O jogo deste domingo também marcará oficialmente a despedida de Tite, o técnico que trocou o Corinthians pela seleção brasileira. Ele será homenageado 40 minutos antes da partida e receberá um placa de agradecimentos do presidente Roberto de Andrade. Eu Gaspar é outro que receberá homenagens. O ex-jogador vai assumir função de semelhante a de gerente de futebol na seleção brasileira.