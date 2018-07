Walter treina e pode reforçar o Corinthians contra o Flamengo

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira e a principal novidade no gramado do CT Joaquim Grava foi a presença do goleiro Walter, recuperado de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda. Assim, a tendência é que o goleiro, que ficaria um mês fora do time, possa retornar cerca de 15 dias antes do previsto.

A expectativa da comissão técnica é que Walter esteja em condições de jogo no domingo, na partida contra o Flamengo. Resta saber se o técnico Cristóvão Borges vai colocá-lo na equipe, ou manterá Cássio, que falhou na vitória por 2 a 1 sobre o Santa Cruz e terá mais uma chance de atuar na quarta-feira, contra o América-MG, em Belo Horizonte.

Nesta segunda-feira, Cristóvão comandou um treino leve para os reservas. O zagueiro Vislon continua fazendo tratamento no tornozelo esquerdo e pode até aparecer como opção para o jogo com o América-MG. O volante Willians fez trabalho de recuperação física e não foi ao campo.

Continuam no departamento médico, o goleiro Matheus Vidotto (se recupera de uma cirurgia de hérnia), o zagueiro Yago (trauma ósseo no tornozelo), o volante Cristian (lesão muscular na coxa esquerda), os meias Elias (fratura na costela) e Danilo (lesão muscular na panturrilha direita) e os atacantes André (operou a hérnia inguinal) e Bruno Paulo (operou os ligamentos do pé direito).