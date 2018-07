Walter treina e jogará pelo Fluminense contra o Criciúma

O Fluminense deve contar com o atacante Walter na retomada do Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela décima rodada do torneio. Afinal, nesta segunda-feira, o jogador participou normalmente do treinamento tático nas Laranjeiras.

Na semana passada, Walter ficou fora de algumas das atividades do Fluminense em razão de um problema na boca - realizou o reimplante de dois dentes. Mas ele treinou normalmente no último trabalho da equipe no Rio antes do duelo com o Criciúma, indicando que não será problema para o confronto.

Walter, aliás, marcou um belo gol no trabalho tático. Ao receber um lançamento dentro da grande área, ele matou a bola no peito e bateu sem deixar a bola cair. Na atividade, o técnico Cristóvão Borges escalou a seguinte formação: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Henrique e Carlinhos; Jean, Cícero, Wagner e Conca; Rafael Sobis e Walter.

Ainda nesta segunda-feira, após o almoço, o grupo do Fluminense viaja de avião para Porto Alegre. De lá, a equipe se desloca, em um ônibus, para Criciúma, o local da sua próxima partida no Brasileirão, torneio em que o time está em segundo lugar, com 16 pontos.

Após a paralisação do torneio, o Fluminense treinou mais uma semana e perdeu um amistoso para a Itália por 5 a 3 em 8 de junho. Depois, o time ganhou 15 dias de descanso e, na sua volta às atividades, disputou três jogos-treinos, com vitórias sobre Boavista (2 a 1), Friburguense (6 a 1) e Madureira (3 a 0).