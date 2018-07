Walter treina entre os titulares e Rodriguinho volta ao meio-campo do Corinthians

O técnico Oswaldo de Oliveira teve duas boas notícias no treino deste sábado no Corinthians. Recuperado de dores na coxa direita, o goleiro Walter treinou normalmente e retomou a posição de titular. Outra novidade foi a presença do meio-campista Rodriguinho, que havia ficado de fora dos últimos trabalhos. Ele entrou na vaga de Rildo.

Em compensação, o lateral-esquerdo Uendel e o meia-atacante Guilherme ficaram na academia e são dúvidas para a partida contra o Figueirense, nesta quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro se recupera de uma tendinite no tornozelo esquerdo e o outro sente dores no adutor da coxa direita.

Walter se machucou há duas semanas, durante o empate por 1 a 1 com a Chapecoense. Com isso, ficou de fora da goleada sofrida por 4 a 0 no clássico contra o São Paulo. Cássio foi seu substituto e agora retornará para a reserva.

Neste sábado, o elenco também treinou desfalcado de quatro jogadores por conta das convocações. Fagner está na seleção brasileira, Guilherme Arana, na seleção sub-20, e Balbuena e Romero, na paraguaia. Outra baixa para o duelo em Florianópolis será o zagueiro Vilson, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

O Corinthians é o sétimo colocado no Brasileirão com 50 pontos, um a menos do que o Atlético Paranaense, o sexto colocado. Neste sábado, o time titular treinou com: Cássio; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Léo Santos e Marciel; Willians, Giovanni Augusto, Camacho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Lucca.