Walter vê time desatento e cobra regularidade do Corinthians

Os jogadores do Corinthians não esconderam, após o empate por 1 a 1 com o Figueirense, que a frustração por deixar uma vitória escapar nos minutos finais era muito maior do que a satisfação por somar mais um ponto. Os atletas corintianos destacaram a facilidade que o atacante Rafael Moura teve para cabecear e marcar o gol do time catarinense, aos 47 minutos do segundo tempo.

"Fiquei sabendo agora que estava impedido, mas bateram rápido e pegou a gente desprevenido. Poderíamos estar no G-6 agora. Temos que buscar contra o Internacional e tentar melhorar, pois são muitos altos e baixos. Jogamos bem um tempo e mal o outro. Essa desigualdade está difícil", lamentou o goleiro Walter.

Os corintianos reclamaram que o gol de Rafael Moura foi feito em condição ilegal, pois o atacante estava impedido. Entretanto, não deixaram de criticar a falta de concentração da equipe. "Bateram rápido a falta e o Rafael Moura ficou mano a mano com o zagueiro. Tinha que ficar dois nele. Não merecíamos tomar esse gol", lamentou o autor do gol corintiano.

O técnico Oswaldo de Oliveira creditou o resultado a falha da arbitragem. "O Corinthians aproveitou os espaços, fez gol e criou oportunidade, mas eles fizeram falta o tempo todo, fizeram pênalti e isso todo mundo viu. Não tem nada para falar do Corinthians. O que tem é arbitragem", disse o treinador.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 51 pontos e se manteve em sétimo, com um ponto a menos do que o Atlético-PR. O time alvinegro volta a campo na segunda-feira, para encarar o Internacional, na Arena Corinthians.