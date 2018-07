Walter volta a marcar e Goiás bate Ponte em Campinas

CAMPINAS - A Ponte Preta não vem fazendo o dever de casa neste Campeonato Brasileiro e na tarde deste domingo voltou a decepcionar os seus torcedores. Em uma de suas piores exibições até agora, principalmente no primeiro tempo, o time campineiro perdeu para o Goiás por 1 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 15.ª rodada, e deixou o campo debaixo de muitas vaias. Walter voltou a balançar as redes e marcou pela sexta vez na competição.

Essa foi a segunda derrota seguida da Ponte - perdeu para o Vitória, por 3 a 1, na última quinta-feira - e a zona de rebaixamento vai ficando cada vez mais próxima, já que o time estacionou nos 15 pontos. Em Campinas, são oito jogos, com quatro derrotas, dois empates e apenas duas vitórias. Já o Goiás se distanciou da degola, chegando aos 21 pontos e ao quarto jogo seguido sem derrota - duas vitórias e dois empates.

A partida era no Moisés Lucarelli, mas quem dominou o primeiro tempo foi o Goiás. Marcando o adversário no campo ofensivo, o time esmeraldino precisou de apenas 17 minutos para abrir o placar. William Matheus desceu livre de marcação pela esquerda e cruzou rasteiro. Bem posicionado, Walter se antecipou ao zagueiro Diego Sacoman e finalizou de primeira, no canto de Roberto.

A Ponte encontrava muitas dificuldades para criar as jogadas, principalmente pelos inúmeros passes errados, e a torcida começou a pegar no pé a partir dos 25 minutos. A primeira e única finalização dos donos da casa aconteceu apenas aos 43 minutos. Artur soltou a bomba em cobrança de falta e exigiu grande defesa de Renan.

Depois de um primeiro tempo apático, a Ponte voltou melhor do intervalo e criou duas boas chances antes dos primeiros dez minutos. Chiquinho ficou com a sobra e bateu para grande defesa de Renan. Na sequência, o atacante bateu colocado para fora.

O time campineiro encurralou o Goiás, mas continuava errando muitos passes e pouco chegava ao gol adversário. O adversário teve ainda duas chances em seguidas cobranças de falta. Aos 41 minutos, William arriscou de fora da área, a bola desviou no meio do caminho e explodiu no travessão.

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, contra o Cruzeiro, às 18h30, novamente no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 16.ª rodada. No domingo, o Goiás enfrenta o Internacional, também às 18h30, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 GOIÁS

PONTE PRETA - Roberto; Artur (Luís Advíncula), Ferron, Diego Sacoman e Uendel; Baraka (Rodrigo Biro), Ramírez e Chiquinho; Everton Santos (Fernando Bob), Rildo e William. Técnico: Paulo César Carpegiani.

GOIÁS - Renan; Vítor, Ernando, Rodrigo e William Matheus; Amaral (Juliano), Dudu Cearense, Hugo e Renan Oliveira (Ramon); Tartá e Walter (Neto Baiano). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Walter, aos 17 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Luís Advíncula (Ponte Preta); Amaral (Goiás).

RENDA - R$ 48.315,00.

PÚBLICO - 4.416 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).