Walter volta prometendo alegrias à torcida do Flu

O atacante Walter voltou revigorado da folga e está bastante empolgado com as atividades junto ao elenco do Fluminense, que recomeçou os treinamentos visando o retorno das competições nacionais depois da Copa do Mundo. Ele disse que usou o tempo livre para resolver problemas particulares em Portugal e para curtir o aniversário da filha no Recife, mas garantiu que não fez extravagâncias e que espera dar muitas alegrias ao torcedor do clube carioca.

"Eu estava com a consciência de que precisava me cuidar nesta folga. Lá no Porto (em Portugal), fiz um trabalho físico na garagem de casa e corria na praia. Voltei confiando mais em mim, me cobrava quanto a isso. Se eu não acreditar em mim, ninguém vai fazer isso. Pode ter certeza de que o Walter ainda vai dar muitas alegrias para essa torcida apaixonada", destacou o atacante.

Walter tem sido o último jogador a encerrar os trabalhos do elenco em Macaé (RJ), onde o grupo está concentrado. E nesta quarta-feira foi um desses dias: após participar de treino físico na academia, ele ainda fez 30 minutos de bicicleta ergométrica. À tarde, já no campo, o atacante participou do treinamento técnico em campo reduzido e depois ainda deu voltas no gramado.

"Estou aqui lutando muito, treinando cada vez mais firme para buscar o meu espaço. Estou aqui para ajudar o Fluminense e, na hora que precisar, dar conta do recado. Estou trabalhando muito para isso", concluiu Walter.