Warriors é arrasado pelo Bucks, sofre 1ª derrota em casa e perde Curry por lesão

O Golden State Warriors viveu uma noite para lamentar na rodada desta quinta-feira à noite da NBA. Os atuais bicampeões da liga de basquete dos Estados Unidos foram arrasados pelo Milwaukee Bucks por 134 a 111, perderam a invencibilidade como mandantes nesta edição da competição e ainda tiveram Stephen Curry deixando o confronto lesionado.

Vice-líder da Conferência Leste da NBA, atrás apenas do Toronto Raptors, o Bucks agora contabiliza nove vitórias em 11 partidas disputadas neste início de temporada regular e impôs em grande estilo a primeira derrota do Warriors em um jogo na Oracle Arena neste campeonato.

Mesmo com o revés, a equipe da Califórnia se manteve na liderança da Conferência Oeste, agora com duas derrotas em 12 confrontos, mas poderá ver o vice-líder Denver Nuggets, que tem nove triunfos em 11 duelos, igualar a sua campanha na noite desta sexta-feira, quando atuará contra o Brooklyn Nets, em casa.

Desfalcado de Draymond Green, o Warriors ainda amargou uma noite infeliz do astro Curry. Com apenas dez pontos e falhando nas quatro tentativas que arriscou da linha dos três pontos, ele ainda deixou a quadra quando faltavam 6min50s para o fim do terceiro quarto do jogo por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Nesta sexta, o atleta passará por exames que poderão detectar a real gravidade do problema.

Sem Curry em um bom dia, o time contou com Klay Thompson terminando a partida como cestinha da equipe da casa, com 24 pontos, enquanto Kevin Durant somou outros 17. Já o Bucks exibiu uma atuação coletiva bem mais forte e teve Eric Bledsoe como maior pontuador do jogo, com 26, enquanto Giannis Antetokounmpo fez outros 24 pelos visitantes.

Para completar a jornada infeliz do Warriors, o Portland Trail Blazers também se aproximou do líder ao bater o Los Angeles Clippers por 116 a 105, em casa, em outro confronto da rodada desta quinta à noite. Assim, o time do Oregon passou a somar nove triunfos em 12 jogos e ocupa a terceira posição do Oeste. Já a equipe da Califórnia é a sétima colocada desta conferência, agora com cinco derrotas em 11 partidas.

Damian Lillard, com 25 pontos, e CJ McCollum, com 23, foram os principais destaques ofensivos desta vitória do Blazers, enquanto Danilo Gallinari e Lou Williams somaram 20 pontos cada pelos visitantes.

CELTICS VENCE NA PRORROGAÇÃO

Em outra partida da rodada desta quinta-feira, decidida apenas na prorrogação após igualdade por 100 a 100 no tempo normal, o Boston Celtics venceu o Phoenix Suns por 116 a 109, fora de casa, e se garantiu na terceira posição do Leste, com sete triunfos em 11 confrontos.

Os visitantes foram buscar uma grande virada, pois chegaram a estar perdendo por 90 a 73 no último quarto, e forçou o tempo extra graças a um arremesso de três pontos de Marcus Morris a 1s1 do estouro do cronômetro. E a equipe ainda contou com uma atuação inspirada de Kyrie Irving, com 37 pontos, sete rebotes e seis assistências, enquanto Devin Booker foi o cestinha do jogo pelo Suns, com 38 pontos, mas não evitou a nona derrota em 11 jogos do seu time, lanterna do Oeste.

No outro jogo da rodada desta quinta, mesmo desfalcado do lesionado Russell Westbrook pelo segundo duelo seguido, o Oklahoma City Thunder emplacou a sétima vitória seguida ao superar o Houston Rockets por 98 a 80, em casa. Paul George, com 20 pontos, 11 rebotes, seis assistências e seis roubadas de bola, foi o grande nome do jogo, enquanto os visitantes tiveram James Harden com 19 pontos e Clint Capela com 17.

Confira os resultados da rodada desta quinta-feira:

Oklahoma City Thunder 98 x 80 Houston Rockets

Phoenix Suns 109 x 116 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 116 x 105 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 111 x 134 Milwaukee Bucks

Confira os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets

Orlando Magic x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Miami Heat x Indiana Pacers

Denver Nuggets x Brooklyn Nets

Utah Jazz x Boston Celtics

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves