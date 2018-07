Washington diz que Fluminense merece mais o título O atacante Washington revelou irritação nesta quinta-feira com os comentários de que o São Paulo facilitou a vitória do Fluminense, por 4 a 1, na rodada passada do Campeonato Brasileiro e que a situação pode se repetir contra o Palmeiras, domingo. Para ele, o time carioca merece mais o título do que Corinthians e Cruzeiro por ter liderado a competição por 21 rodadas.