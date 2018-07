Washington diz que objetivo do Palmeiras é não levar gol em Minas

Uma das novidades do Palmeiras para enfrentar o Cruzeiro, quarta-feira, às 19h30, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, será Washington, que substitui Marcelo Oliveira, impedido de atuar por questões contratuais. O volante ganha uma nova oportunidade, em uma partida complicada contra o líder Cruzeiro e assegura que a equipe tem bem definido qual o primeiro objetivo.

"Temos que viajar com esse objetivo, respeitar o Cruzeiro, mas com o objetivo de ir até lá somar pontos, marcar forte e nosso primeiro objetivo é não tomar gols. E temos que aproveitar as oportunidades", disse o volante, que vai disputar o terceiro jogo com a camisa do Palmeiras.

Embora o Cruzeiro apareça com grande favoritismo, Washington assegura que a equipe não vai entrar em campo receosa ou com sentimento derrotista. "O Cruzeiro é o líder e sabemos das dificuldades, mas a partir do momento que entrarmos no ônibus, todos os jogadores têm que estar focado e em busca de um bom resultado", explicou.

O volante admite que a dificuldade em ter que enfrentar o melhor ataque da competição e com jogadores em boa fase, como Everton Ribeiro e Marcelo Moreno exibe uma atenção ainda maior. "São jogadores que tem que ser marcados de perto e podem desequilibrar a partida. Não só o Everton, mas toda a equipe. Esses jogadores têm que ser marcados forte", explicou o volante.

Além de Marcelo Oliveira, outro que não deve jogar pelo Palmeiras contra os mineiros é o zagueiro Lúcio, que sente dores na coxa esquerda.