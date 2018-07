Washington e Belletti ficam fora de treino do Fluminense

"Aproveitamos a semana longa, sem jogos no meio, para cuidar das pequenas lesões, visando uma reabilitação adequada. Por isso preferimos poupar o Washington, com um desconforto na coxa esquerda, o Belletti, com tendinite nos dois tendões de Aquiles, e o Leandro Euzébio, que está com uma pequena contusão no tornozelo direito. Todos eles estão fazendo tratamento em dois períodos", afirmou Adilson Camargo, médico do Fluminense.

Em compensação, o volante Diguinho e o atacante Emerson, em reta final de recuperação de lesões, participaram normalmente da atividade física na praia e deverão participar do jogo contra o Botafogo. Enquanto isso, o meia Deco e Fred seguem entregues ao departamento médico.

O zagueiro Gum aprovou a atividade e destacou a importância do contato com o torcedor do Fluminense. "É sempre bom estar junto da nossa torcida, eles são fundamentais e hoje foi mais um dia de demonstração de carinho. Todos deram mensagens de incentivo e aproveitaram para tirar fotos com o time", disse.