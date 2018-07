Washington e Belletti são poupados novamente no Flu

O Fluminense treinou na manhã desta terça-feira nas Laranjeiras sem o volante Belletti e o atacante Washington. Os dois jogadores já haviam sido poupados da atividade de segunda-feira, realizada na praia do Leme, e voltaram a perder um treinamento, mas a comissão técnica garante que ambos poderão enfrentar o Botafogo, domingo, no Estádio Engenhão.

Washington sente um desconforto na coxa esquerda, enquanto Belletti reclama de tendinite nos dois pés. Já o zagueiro Leandro Euzébio, que havia ficado fora da atividade na praia, participou normalmente do treinamento do Fluminense nas Laranjeiras.

Na atividade, o técnico Muricy Ramalho dividiu o grupo do Fluminense em dois times, com o atacante Matheus Carvalho servindo como curinga, apoiando a equipe que estivesse no ataque. O time verde foi formado por: Leandro Euzébio, Gum, Cássio, Thiago Sales, Carlinhos, Fernando Bob, Diogo, Diguinho e Conca. Já o vermelho foi escalado com: Digão, André Luis, Valencia, Thiaguinho, Julio Cesar, Marquinho, Tartá, Rodriguinho e Emerson. Os goleiros realizaram uma atividade em separado.