Washington e Cléber Santana não treinam no São Paulo

O atacante Washington e o volante Cléber Santana parecem mesmo estar de saída do São Paulo. Neste sábado, os dois jogadores não participaram do treino da equipe para, segundo versão do site oficial do clube, ''resolver problemas particulares''.

Pouco aproveitada nas últimas partidas, a dupla dificilmente seria relacionada para o jogo de domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio. Acabaram, assim, dispensados até mesmo do treino.

Contratado do Atlético de Madrid no início do ano, Cléber Santana decepcionou, não teve boas atuações e deve ser negociado com o Fluminense - o zagueiro André Luís, ainda no São Paulo, praticamente já acertou com o clube carioca.

Washington, por sua vez, não fazia boa temporada e perdeu ainda mais espaço após a chegada de Fernandão. Insatisfeito com a reserva, também está próximo de deixar o São Paulo. Um dos clubes interessados em sua contratação seria o Atlético Paranaense.