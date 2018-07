Washington é multado pelo São Paulo por criticar técnico

As críticas públicas de Washington ao técnico Ricardo Gomes após a derrota para o Santos por 3 a 0, que eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista, vão custar caro ao atacante. A diretoria do clube do Morumbi decidiu multar o jogador em 20% do seu salário.

Veja também:

Jogadores do São Paulo questionam companheiro Washington

Washington reclama por ter ficado na reserva contra o Santos

"Ele foi multado, sim, já foi comunicado, está notificado. Houve uma quebra de disciplina, um desrespeito com a autoridade da comissão técnica. A forma como ele se comportou gerou um mal-estar e a diretoria entendeu ser necessário multá-lo", explicou Carlos Augusto de Barros e Silva, vice-presidente de futebol do São Paulo, em entrevista ao SporTV.

Na segunda-feira, Washington foi repreendido pelo seu comportamento. O dirigente são-paulino, porém, negou que o clima no clube esteja ruim após as declarações polêmicas. "Ele reconheceu, aceitou, não teceu comentários, considerou normal. Agora segue a vida", afirmou.

No domingo, Washington começou a partida contra o Santos, pelas semifinais do Paulistão, no banco de reservas, o que o irritou, mesmo tendo entrado em campo durante o segundo tempo. As declarações, porém, foram criticadas, inclusive, por outros jogadores do São Paulo.