Washington é repreendido e deve ser punido por diretoria

Washington reclamou por ter sido tirado da equipe titular por Ricardo Gomes. Segundo o jogador, o técnico bagunçou o time para a decisão contra os santistas. "Quando estou em campo, eu saio mais cedo. Quanto estou no banco, entro mais tarde", reclamou o centroavante após o jogo. "Estragaram o que estava certo. Uma das poucas coisas que o time tinha certa foi tirada. Estou cansado de ser crucificado por erros dos outros."

Ricardo Gomes reuniu os jogadores e cobrou o camisa 9 na frente de todos. Além disso, Washington também será punido. Cabe ao presidente Juvenal Juvêncio definir se haverá multa ou apenas uma repreensão. Pesa contra o atacante o fato de já ter reclamado publicamente por ter sido substituído outras vezes. Numa das mais incisivas, a desobediência culminou na demissão do técnico Muricy Ramalho, na metade do ano passado.

"O Washington foi irresponsável. Um jogador com a experiência dele não pode tomar esse tipo de atitude", afirmou o superintendente de futebol Marco Aurélio Cunha. "O caso foi passado ao presidente, que certamente tomará a atitude necessária, seja verbalmente, seja mexendo no bolso. De alguma maneira, o processo do São Paulo vai ser firme. Ele precisa e vai entender que aqui as coisas são diferentes. Não foi a primeira vez que ele fez isso."

Os próprios jogadores também ficaram incomodados com a atitude do companheiro. Tanto que apoiaram a reunião, convocada pelo treinador. "Um grupo quando é grande e qualificado vai sempre ter pessoas infelizes com a reserva. Mas tem de existir respeito", cobrou o volante Richarlyson. "Não vai ser falando que o jogador vai mostrar que tem condições de jogar, mas trabalhando. Não foi só o Washington que ficou de fora. Tem o Marcelinho, o Léo Lima e muitos outros que ficam no banco."