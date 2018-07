Washington quer repetir desempenho contra Atlético-PR

O adversário do Fluminense deste domingo traz boas lembranças ao atacante Washington. Foi diante do Atlético-PR, no primeiro turno do Brasileirão, que o jogador reestreou pela equipe carioca e marcou dois gols, na vitória por 3 a 1, no Maracanã. Com o resultado positivo, o time assumiu a liderança do campeonato.

"Tomara que aconteça novamente. Fazer gol qualquer hora é ótimo. Na reestreia pelo Fluminense eu fiz dois gols. Fui o maior artilheiro pelo Atlético-PR e é contra eles exatamente que sempre faço gols. Espero que as coisas deem certo e que as oportunidades se transformem em gols", declarou Washington.

No entanto, o momento do atacante é diferente. Washington vive um longo jejum de gols - não marca há oito partidas -, mas garante que não se importa com sua falta de gols, contanto que o Fluminense volte a vencer e reassuma a liderança - a equipe está na segunda colocação, com 53 pontos, atrás do Cruzeiro, que tem 54.

"Tudo influencia para esta falta de gols. As vezes é fase, se não passasse por uma fase dessa meu nome era Pelé, pois ele era o cara que não perdia gols. Se for preciso passar mais jogos sem fazer gols e o Flu vencendo e sendo campeão, não ligo. Me cobro muito mais do que os torcedores, me cobro muito e estou trabalhando para isso, pois após o treino fico chutando, cabeceando e na hora certa os gols sairão", afirmou o atacante.