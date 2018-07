Washington tenta mostrar que merece ficar no Palmeiras

Com um contrato de apenas três meses, o volante Washington tenta aproveitar cada oportunidade no Palmeiras para mostrar ao técnico Dorival Júnior e à diretoria que merece ficar no clube por mais tempo. O jogador, que estava no Joinville, terá mais uma chance de mostrar serviço diante do Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão.

"A cada jogo e treino, quero dar o meu melhor. Vim para cá e quero fazer história nesse clube. Era um sonho que eu tinha e que está sendo realizado. Devido ao tempo curto de contrato, só depende de mim continuar aqui. Cada jogo que eu tiver oportunidade, vou dar o meu melhor", assegurou o volante.

Antes de assinar com o Palmeiras, Washington ouviu os conselhos de César Sampaio, atual diretor do Joinville e ex-volante e dirigente da equipe alviverde. "Ele falou que eu estava indo para uma excelente equipe e que eu tinha tudo para me fazer no clube. Me desejou sorte e disse para eu fazer o que eu fazia no Joinville, que assim iria agradar a torcida", contou.

O volante deve ser titular contra o Cruzeiro no lugar de Marcelo Oliveira, que não pode atuar por pertencer ao clube mineiro. O confronto desta quarta-feira será válido pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.