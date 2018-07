Watford anuncia saída de Walter Mazzarri e terá oitavo técnico desde 2012

Depois de cinco derrotas seguidas no Campeonato Inglês, o Watford, atual 16º colocado, anunciou que o técnico italiano Walter Mazzari fica no comando do time apenas até o próximo domingo, para a disputa da última rodada do torneio, contra o Manchester City, em casa.

Mazzari tinha contrato previsto até 2019 com o clube, que agora vai contratar seu oitavo treinador desde 2012. De acordo com o presidente do Watford, Scott Duxbury, a decisão vem ao encontro "das aspirações e objetivos futuros do clube".

"Foi decidido que ele vai se afastar da atividade de treinador do clube depois do último jogo desta temporada. Nós somos gratos a Walter e sua equipe pelas contribuições ao Watford no último ano", disse Duxbury.

Apesar da sequência de derrotas, o Watford não corre risco de rebaixamento no Campeonato Inglês, e vai permanecer na primeira divisão do torneio pela terceira temporada seguida.

O português Marco Silva, atualmente no Hull City, é cotado para assumir a vaga de Mazzari no Watford. Já rebaixado, o time do técnico português enfrenta o vice-líder Tottenham pela última rodada do torneio neste domingo, em casa.