Watford derrota o Everton em casa e fica mais longe da zona da degola no Inglês

O Watford conquistou neste sábado um importante resultado na sua luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Inglês. Em casa, no estádio Vicarage Road, em Watford, enfrentou o Everton e venceu por 1 a 0, pela 28.ª rodada, abrindo seis pontos de vantagem para o Swansea City, o primeiro dentro da zona de degola, em 18.º lugar.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Inglês

+ Liverpool volta a golear o West Ham e assume vice-liderança provisória no Inglês

+ Leicester para na trave e só empata com Stoke City no Campeonato Inglês

O gol da vitória do Watford, que teve mais força ofensiva que o Everton durante os 90 minutos, foi marcado pelo atacante Troy Deeney, aos 34 do segundo tempo, após receber passe dentro da área e chutar no canto esquerdo do goleiro Pickford.

Com os três pontos, o Watford chegou aos 33 e subiu para a 10.ª colocação no Campeonato Inglês. O Everton está logo acima na tabela de classificação, em nono lugar, com 34 pontos. Com esta pontuação, os dois clubes têm que se preocupar mais com o risco de rebaixamento para a segunda divisão inglesa.

Pela 29.ª rodada, os times voltarão a jogar no próximo sábado, dia 3 de março. O Watford mais uma vez atuará em casa, desta vez contra o lanterna West Bromwich. O Everton entrará mais uma vez em campo como visitante contra o Burnley.