Watford surpreende e elimina Arsenal na Copa da Inglaterra

O Watford obteve grande feito neste domingo ao eliminar o poderoso Arsenal nas quartas de final da Copa da Inglaterra, jogando no tradicional Emirates Stadium. Ao vencer o time de Londres por 2 a 1, o Watford avançou à semifinal e manteve o sonho de conquistar seu primeiro grande título da história.

A vitória do Watford tem sabor especial também porque o Arsenal é o atual bicampeão, além de ser o maior vencedor da Copa da Inglaterra. Com o feito, o time se junta a Everton e Crystal Palace, já garantidos na semifinal. O Everton também surpreendeu, ao despachar o Chelsea, no sábado. O Crystal Palace derrubou o Reading.

Jogando em casa, o Arsenal mandou a bola para as redes logo aos 9 minutos de jogo. Mas o árbitro assinalou impedimento. Mesmo sem abrir vantagem no placar, o time anfitrião manteve o domínio até o fim do primeiro tempo.

A história mudou na etapa final. O Watford abriu o marcador aos 5 minutos. Após cobrança de lateral na área, Ighalo protegeu bem a bola dentro da área e girou rápido para finalizar para o gol. A situação ficou mais complicada para o Arsenal quando os visitantes chegaram ao segundo gol. Aos 18, Deeney deu assistência para Guedioura acertar forte chute no gol: 2 a 0

O Arsenal descontou aos 43 minutos, com Danny Welbeck. Nos instantes finais, ele mesmo desperdiçou uma chance incrível na pequena área. Após bola na trave, ele recebeu livre, praticamente sem goleiro, e bateu por cima do travessão.

Com o resultado, o Watford encerrou a série invicta do Arsenal na Copa da Inglaterra. O time de Arsène Wenger não perdia desde fevereiro de 2013. Exibia 13 vitórias e dois empates desde então.

Após a eliminação, o Arsenal vai se concentrar no duelo decisivo contra o Barcelona, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O time londrino perdeu por 2 a 0 no jogo de ida, em casa. O Arsenal também está na briga no Campeonato Inglês. Ocupa o terceiro lugar, com 52 pontos, oito a menos que o líder Leicester.

Ainda neste domingo será conhecido o quarto e último integrante das semifinais da Copa da Inglaterra. Manchester United e West Ham decidem a vaga restante.