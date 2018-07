Watford surpreende e vence o Manchester United no Campeonato Inglês

Depois de um bom início de temporada, o Manchester United caiu de produção e sofreu neste domingo sua terceira derrota consecutiva. Desta vez, foi o Watford que surpreendeu o time de José Mourinho, ao vencer por 3 a 1 em casa, pela quinta rodada do Campeonato Inglês.

Aliado às derrotas para Manchester City e Feyenoord, o resultado deste domingo acendeu o sinal de alerta no United. A equipe estacionou nos nove pontos e ocupa somente a sexta colocação do Inglês. O Watford, por sua vez, deixou a parte de baixo da tabela e subiu para oitavo, com sete pontos.

Neste domingo, o time da casa foi superior durante quase toda a partida. O Watford começou melhor e chegou a perder uma grande oportunidade aos 13 minutos. De Gea saiu mal do gol e trombou com Smalling. A sobra ficou com Ighalo, que chutou para fora mesmo com o gol vazio.

Apesar de pressionado, o Manchester viu a qualidade de seu elenco quase fazer a diferença aos 31, quando Pogba arriscou de muito longe e acertou o travessão. Mas o Watford era muito superior e marcou o primeiro dois minutos depois. Janmaat fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Capoue completar para a rede.

O Manchester voltou melhor para o segundo tempo e conseguiu o empate aos 17 minutos. Ibrahimovic tabelou pelo lado esquerdo e cruzou para a área. A zaga do Watford falhou e não conseguiu afastar. Rashford ficou com a sobra e bateu para o gol.

O jogo ficou equilibrado, truncado, mas o Watford chegou ao segundo gol já na reta final. Amrabat tocou para Pereyra, que cruzou pela direita. Zúñiga, que havia acabado de entrar, finalizou para a rede. O mesmo colombiano ainda seria derrubado por Fellaini na área nos acréscimos. Deeney cobrou o pênalti e selou o placar.

O Manchester agora tentará a recuperação na quarta-feira, quando viaja para encarar o Northampton Town pela Copa da Liga Inglesa. Já o Watford volta a campo no dia 26, segunda-feira, para encarar o Burnley pelo Campeonato Inglês.