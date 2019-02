Watford vence fora de casa e é o 1º classificado às quartas da Copa da Inglaterra

O Watford confirmou o favoritismo nesta sexta-feira e se tornou o primeiro classificado às quartas de final da Copa da Inglaterra. Na abertura das oitavas, a equipe da elite do país visitou o Queens Park Rangers, da segunda divisão, e venceu por 1 a 0.

Etienne Capoué, na reta final do primeiro tempo, foi o responsável por marcar o único gol da partida em Londres. O veterano goleiro Gomes, ex-Cruzeiro, foi titular e atuou durante os 90 minutos pelo Watford, que atualmente ocupa a oitava colocação do Campeonato Nacional.

As oitavas de final da Copa da Inglaterra terão sequência no sábado, com três partidas: Brighton & Hove Albion x Derby County, Wimbledon x Millwall e Newport County x Manchester City. No domingo, se enfrentam: Bristol City x Wolverhampton, Doncaster Rovers x Crystal Palace e Swansea x Brentford. O jogo mais aguardado, no entanto, acontecerá na segunda-feira, quando o Chelsea recebe o Manchester United.