Watson, brigado com o Guarani, é um dos 5 reforços do Bragantino para a Série B Após deixar o Guarani na mão com uma liminar na Justiça do Trabalho, o meia Watson acertou nesta sexta-feira com o Bragantino para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador é um dos cinco reforços da "Era Toninho Cecílio", novo técnico da equipe de Bragança Paulista (SP).